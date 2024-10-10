İstanbul'da PKK Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ ve gençlik yapılanması DGH'ya yönelik 4 ilçede düzenlenen operasyonda yakalan 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimle ile TEM Şube ekipleri, bölücü terör örgütü ve çeşitli uzantılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirmişti. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/ Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde İstanbul Tuzla'da faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve örgütün gençlik yapılanması DGH saflarında faaliyet gösteren bazı şüpheliler tespit edilerek, operasyon düzenlenmişti. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette sorguları tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL