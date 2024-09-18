İstanbul'da PKK/PYD'nin Üst Düzey Teröristi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/PYD'nin Üst Düzey Teröristi Yakalandı

İstanbul\'da PKK/PYD\'nin Üst Düzey Teröristi Yakalandı

Suriye uyruklu terörist İmad Al-Halaf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

18.09.2024 12:02
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Eylem için Türkiye'ye gelen bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin üst düzey sorumlularından 'Haydar Ali Cuma' kod adlı terörist İmad Al-Halaf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Suriye uyruklu teröristin, yurda yasadışı yollarla girdikten sonra Filistinli bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı anlaşıldı.

Son yıllarda askeri ve istihbarat birimlerince yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK/KCK ve Suriye yapılanması PYD/ YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, örgütü köşeye sıkıştırdı. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Uluslararası Risk Analiz Grupları'nda görev yapan profil uzmanları, yasadışı yollarla yurda giriş yapan bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin üst düzey sorumlularından 'Haydar Ali Cuma' kod adlı terörist İmad Al-Halaf'ın İstanbul'a sızdığı bilgisine ulaştı.

Kamışlı'da üst düzey görevlerde bulunmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da örgütün üst düzey isimler arasında gösterilen "Haydar Ali Cuma" kod adlı teröristin, PKK/YPG'den verilen talimatla eylemlerine İstanbul'da devam etmek üzere kente giriş yaptığı istihbaratı elde edildi.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişi adına düzenlenmiş sahte Filistin kimliği taşıdığı tespit edilen ve Suriye'den kaçak yollarla yurda geçiş yaptığı anlaşılan örgüt sorumlusunun, İstanbul polisi tarafından adım adım takibe alındığı öğrenildi. Her attığı adım güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alınan teröristin, nerede saklandığı ve kimlerle irtibat kurduğu belirlendi. Ardından PKK/PYD'li teröristin saklandığı eve geçtiğimiz günlerde özel harekat timleri ile baskın yapıldı. Polis ekipleri, hücre sorumlusunu düzenlenen operasyonla yakaladı.

Deşifre edilen dijitallerde çarpıcı belgelere ulaşıldı

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallerle birlikte yakalanan örgüt sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Sorgusu İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlarca yapılan 'Haydar Ali Cuma' kod adlı teröristin, Türkiye'ye eylem yapmak için girdiği, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 9 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği belirlendi.

Emniyet birimlerince deşifre edilen dijital materyallerde ise İmad Al-Halaf'ın Suriye kırsalında PYD/YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı. Örgüt içerisinde silahlı saldırı eğitimi aldığı tespit edilen Al-Halaf'ın, PYD/YPG'nin sözde özel kuvvetler yapılanmasının kullandığı kamuflajlar ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı. Al-Halaf'ın Suriye'deki eylemlerde yer aldığını çok sayıda fotoğrafa da ulaşıldı.

Silahlı eğitim almış, tünel ve menfez kazmış

Yakalanan örgüt üyesinin, PKK/YPG için Suriye'de faaliyet gösterdiği, ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, örgüt için tünel ve menfez kazdığı tespit edilirken, patlayıcı maddeler üzerine eğitim alıp almadığı ise araştırılıyor. Ekipler, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriyeli teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girişini sağlayan, yardım ve yataklık yapan kişi ya da kişileri arıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/PYD'nin Üst Düzey Teröristi Yakalandı - Son Dakika

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