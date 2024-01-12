İstanbul\'da PKK ve PYD/YPG operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik önceki gün operasyon düzenlemiş, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 zanlı yakalanmıştı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin TEM Şubedeki sorguları sona erdi. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 4 şüpheliden ikisi, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL