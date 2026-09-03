İstanbul\'da polis kent genelinde huzur uygulaması yaptı

İstanbul'da polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, polis ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Birçok noktada trafik denetimi ve genel asayiş denetimi yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Durdurulan araçlarda ve şahısların el ile sırt çantalarından arama yapıldı. Sürücülere, kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.