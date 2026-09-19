İstanbul'da Pusula Portföy ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı verildi

İstanbul'da Pusula Portföy ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Karar, iki yöneticiyi kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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