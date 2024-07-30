İstanbul'da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi: Cankurtaranlar zamanla yarıştı - Son Dakika
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İstanbul'da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi: Cankurtaranlar zamanla yarıştı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aşırı dalgalı olan bölgede denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan cankurtaranların müdahalesiyle kıyıya çıkartılan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, riskli bölgede denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

30.07.2024 15:00
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İstanbul'da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi: Cankurtaranlar zamanla yarıştı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aşırı dalgalı olan bölgede denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan cankurtaranların müdahalesiyle kıyıya çıkartılan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy Plajı'nda fazla dalgalı olduğu için riskli olduğu belirtilen alanda denize giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suya batıp çıkan kişiyi fark eden cankurtaranlar, olaya hemen müdahale etti. Güvenlik önlemi alarak denize giren cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı can simidiyle sahile çıkartıldı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe sınırları içerisinde bulunan sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre 30 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi: Cankurtaranlar zamanla yarıştı - Son Dakika

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