Beşiktaş'ta gövdesinde kısmi çürüme olan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.
O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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