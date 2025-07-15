İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı

İstanbul\'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
15.07.2025 21:08  Güncelleme: 21:05
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Beşiktaş'ta rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, kaldırımda yürüyen üç kişiyi yaraladı. Çürümüş gövdesi nedeniyle devrilen ağaç nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta gövdesinde kısmi çürüme olan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.

DEVRİLEN AĞAÇ 3 KİŞİYİ YARALADI

O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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