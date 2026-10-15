İstanbul'da sağanakta mahsur kalanları PAK ekipleri güvenli bölgelere ulaştırıyor - Son Dakika
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İstanbul'da sağanakta mahsur kalanları PAK ekipleri güvenli bölgelere ulaştırıyor

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İstanbul\'da sağanakta mahsur kalanları PAK ekipleri güvenli bölgelere ulaştırıyor
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İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta yollarda mahsur kalan vatandaşlara PAK ekipleri yardım ediyor. Ekipler, mahsur kalanların güvenli bölgelere ulaştırılması için sahada aralıksız çalışıyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri koşuyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri koşuyor. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. PAK görevlileri, Vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteğin sunulması amacıyla ekipler sahada çalışıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanakta mahsur kalanları PAK ekipleri güvenli bölgelere ulaştırıyor - Son Dakika
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