İstanbul'da Sahte Alkolden Zehirlenme: 31 Ölü - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkolden Zehirlenme: 31 Ölü

İstanbul'da sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e, ölü sayısı ise 31'e ulaştı.

16.01.2025 22:17
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İstanbul'da sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

İSTANBUL - Fatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden bir şahsın, alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, satışı gerçekleştiren 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenen 66 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 23'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti

Operasyonlarda 32 bin sahte litre etik ve metil alkollü sıvı ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sahte alkol imalatı yapılan adresleri belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 32 bin sahte litre etik ve metil alkollü sıvı ele geçirildi.

Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden şahıs kamerada

Fatih'te bir tekel bayiden sahte alkol alan şahıs, hayatını kaybetti. Sahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatı kaybeden şahsın, alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahte alkolü 2 şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden şahsın alkolü alarak uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkolden Zehirlenme: 31 Ölü - Son Dakika

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