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İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

İstanbul\'da Sahte İçki Operasyonu

İstanbul'da 11 operasyonda 17 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

17.12.2024 11:20
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İstanbul'da sahte içki kaçakçılarına yönelik yürütülen 11 farklı operasyonda 17 bin 287 litre alkollü sıvı, bin 715 şişe sunuma hazır sahte alkollü içki ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen binlerce şişe alkol emniyette sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Alkollü İçki Kaçakçılığı' yapan suç ağlarına ve organizasyonlara yönelik 9 ve 16 Aralık tarihleri arasında 11 ayrı operasyon düzenlendi.

Son dönemde 13 kişi yakalandı

Yaklaşan yılbaşı öncesi artan sahte alkol ölümlerinin ardından, yaklaşık 1 ay önce başlatılan planlı çalışma kapsamında yapılan 11 operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kaçak alkol satıcılarına ait ruhsatsız fabrika ve depolarda yapılan aramada ise 17 bin 287 litre alkollü sıvı, bin 715 şişe sunuma hazır sahte alkollü içki, 4 bin 363 adet içki bandrolü, 5 bin 400 adet etiket, bin 500 adet kapüşon, alkol yapımında kullanılan şişe, hortum, huni ve bidon gibi çok sayıda yan ürün ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan 13 şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Yılın ilk ayından bu yana 15 bine yakın sahte alkollü şişe ele geçti

Diğer yandan 2024 yılının başından beri il genelinde yürütülen operasyonlar ve yapılan denetimlerde, 14 bin 718 şişe dolu alkollü içki, 297 bin 624 litre alkollü sıvı (etil/metil alkol), 928 bin 984 adet alkol yan ürünlerinin ele geçirildiği ve 66 farklı olayda 113 şüpheli hakkında adli işlemin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Öte yandan ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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