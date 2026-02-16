İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Çetesi Çökertildi

16.02.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı uyruklulara sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke yakalandı, operasyon yapıldı.

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilere sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Türkiye'de yaşayan 7 Filipinli'ye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi. Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Şebeke, Şebeke, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Düğün salonu önünde dehşet Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

09:15
Tartışma yaratan görüntüler Herkes Ancelotti’yi konuşuyor
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
09:09
Talisca’yı durdurabilen aşk olsun 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
08:29
Dağ patladı içinden şelale çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
06:34
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 09:40:49. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.