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İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da sahte plakaların basımı yapan 2 ayrı iş yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 182 adet sahte plaka ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı. Motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi.

Çalıntı araçlar ve motosikletlerde kullanılmakta olan sahte plakaların basım ve üretim merkezlerine yönelik yapılan ihbar doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler teknik ve fiili çalışma sonucu bu sabah Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da 2 iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon da Hasan Ayar (25), Hüseyin Kızılkaya ve Semih Kızılkaya isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 2 ayrı adreste toplam 182 plaka, 1 adet plaka basım makinası, 3 plaka kalıbı, 512 adet harf ve rakamlardan oluşan kalıp malzemesi ele geçirildi. Organize suç örgütlerine plaka basan 3 çete üyesi ise adli makamlara sevk edildi. Öte yandan son dönemde ortaya çıkan motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi.