İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu

Geniş Video İzle

İstanbul'da sahte plaka üreten 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

19.12.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da sahte plakaların basımı yapan 2 ayrı iş yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 182 adet sahte plaka ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı. Motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi.

Çalıntı araçlar ve motosikletlerde kullanılmakta olan sahte plakaların basım ve üretim merkezlerine yönelik yapılan ihbar doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler teknik ve fiili çalışma sonucu bu sabah Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da 2 iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon da Hasan Ayar (25), Hüseyin Kızılkaya ve Semih Kızılkaya isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 2 ayrı adreste toplam 182 plaka, 1 adet plaka basım makinası, 3 plaka kalıbı, 512 adet harf ve rakamlardan oluşan kalıp malzemesi ele geçirildi. Organize suç örgütlerine plaka basan 3 çete üyesi ise adli makamlara sevk edildi. Öte yandan son dönemde ortaya çıkan motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi.

İstanbul\'da Sahte Plaka Operasyonu
Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yerel Haberler, Operasyon, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:27:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.