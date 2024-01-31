İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 50 milyon lirayı bulan ürün ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir ilaç imalathanesine düzenlenen operasyonda, piyasadaki değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hammadde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretip piyasaya süren bir adresi tespit etti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yurda kaçak yollarla sokulan ham maddeler ile ilaç üretilen adresin Küçükçekmece'de olduğu saptandı. Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece'deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Söz konusu imalathane bir süre polis tarafından izlemeye alındı. Yapılan çalışmalarda gece yarısı imalathaneye yüklü miktarda ham madde girişi yapıldığını gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda imalathane sahibi olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Baskın yapılan adreslerdeki aramada piyasa değeri 50 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.
Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gözaltına alınarak ters kelepçe takılıp gözleri bağlı olan Filistinlilerinin fotoğrafını paylaşan Savunma Bakanlığı, fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ve tufan onların günahlarını silip süpürdü" ifadelerini kullandı. Jerusalem Post gelişmeyi "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" manşetiyle duyurdu.
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan açıklama geldi. Görüntüdeki kişinin babası olduğunu doğrulayan Gökçen Çatlı, görüntünün Susurluk kazasının 3 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.
Mehmet Tosun, 2004-2014 yılları arasında MHP'den Konacık Belediye Başkanlığı yapmış, 2014 ve 2019 seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçimi kazanamayan Tosun, AK Parti'nin Bodrum Belediye başkan adayı olarak açıklandı.
Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarının ana hedef olduğunu belirterek, verginin tabanını genişleteceklerini ve verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceklerini söyledi. Şimşek, geçen sene deprem hariç bütçe açığının yüzde 1,7 olduğunu ve depremin geçici bir şok olduğunu ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilboard engellenmesi iddiasıyla ilgili konuşarak, engelleme veya girişimde bulunmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, bu konuda firmalarla görüşebileceklerini ifade etti ve atılan taşların etkisinin olmadığını vurguladı.
Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadını öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ardından kadının tedavisi sürerken, katilin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 50 milyon lirayı bulan ürün ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?