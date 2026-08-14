İstanbul'da Şapkalılar çetesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Şapkalılar çetesine operasyon: 9 gözaltı

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İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarının da bulunduğu eylemlere karıştığı belirlenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çeşitli olaylara karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; 31 Temmuz 2026'da Beyoğlu'nda M.E. isimli kişinin yaralanması, 3 Ağustos 2026'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit, 7 Ağustos 2026'da Kağıthane'de faaliyet gösteren "Atölye Park" isimli iş yerinin kurşunlanması, 8 Ağustos 2026'da Kağıthane'de faaliyet gösteren "Miraç Rezidans" isimli iş yerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları tespit edildi.

Şapkalılar suç örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Şapkalılar çetesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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