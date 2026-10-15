İstanbul'da selde mahsur kalan 759 vatandaş Sahil Güvenlik'in 7 timiyle kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da selde mahsur kalan 759 vatandaş Sahil Güvenlik'in 7 timiyle kurtarıldı

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İstanbul\'da selde mahsur kalan 759 vatandaş Sahil Güvenlik\'in 7 timiyle kurtarıldı
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İstanbul'da şiddetli sağanak sonrası Sarıyer ve Eyüpsultan'da dereler taştı, ev, iş yeri ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 7 timin botlarla yürüttüğü tahliyede 759 vatandaş kurtarıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Selde kurtarılan 759 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer ve Eyüpsultan'da dere taştı. Sel felaketinin ardından hızlıca organize olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgede kurtarma çalışması başlattı. DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21 ve DEGAK-24 kodlu toplam 7 Sahil Güvenlik Timi derhal olay yerine sevk edildi. Sel sularının ortasında mahsur kalan vatandaşlar için profesyonel bir tahliye harekatı başlatıldı.

Vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Zorlu saha şartlarına ve yükselen su seviyesine rağmen üstün bir gayretle görev yapan ekipler, botlarla ev ve iş yerlerine ulaşarak, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 759 vatandaşı başarılı bir şekilde kurtardı. Ekiplerin zamanında ve kararlı müdahalesi sayesinde sudan çıkarılan 759 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da selde mahsur kalan 759 vatandaş Sahil Güvenlik'in 7 timiyle kurtarıldı - Son Dakika
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