İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Sarıyer ve Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının silah ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslar tespit edildi. İki ilçe de şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarında aramalarda 34 adet tabanca, 1 adet bilye atar tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet şarjör, 4 adet sürgü, 4 adet gövde, 5 adet namlu, 415 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL