İstanbul'da silahlı kavga görüntüleri ortaya çıktı

3.Sayfa

İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve Avcılar ilçesi kesişiminde 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların kavga anları yer aldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde yaşanmıştı. Esenyurt ve Avcılar ilçelerinin kesişim noktasında iki grup arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam ederken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gruplar arasındaki kavga anları ve vatandaşların araya girmeleri yer aldı. - İSTANBUL