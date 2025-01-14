İstanbul'da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika
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İstanbul'da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü

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İstanbul'da son 2 gün içerisinde sahte içkiden hayatını kaybeden 2 kişi oldu. Bakırköy'de Gültekin Memecan ve 2 arkadaşı sahte içkinin kurbanı oldu. Memecan'ın hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, 2 arkadaşı tedavi altında. Başakşehir İkitelli'de ise Türkmenistan uyruklu Agacan Başimov sahte içki sonucu hayatını kaybetti.

14.01.2025 15:52
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İSTANBUL'da son 2 gün içerisinde sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti. Adli Tıpta işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Bakırköy'de dün gece saatlerinde Gültekin Memecan (62) 2 arkadaşı ile birlikte içki içti. 2 arkadaş evlerine döndükten sonra fenalaştı ve Gültekin Memecan'ı arayarak haber verdi. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken Gültekin Memecan içki içmeye devam etti. Memecan'da bir süre sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Gültekin Memecan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer 2 arkadaşın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'KENDİNİ İYİ HİSSETTİĞİ İÇİN HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMİYOR'

Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan, "Perşembe günü arkadaşları ile içerken arkadaşları hastaneye gidiyor. Bizim birader kendini iyi hissettiği için hastaneye gitmeyi kabul etmiyor. 'Ben iyiyim' diyor. Pazartesi sabahı fenalaşıyor. Ev arkadaşı hastaneye kaldırıyor. 09.00 gibi entübe ediliyor. Gece saat 00.00'da da ölüyor. Sürekli içerdi. Sahte alkolü nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Eminönü bölgesinde diye duyduk. Eşinden ayrılmıştı, pek görüşemiyorduk. 1 tane çocuğu vardı. Arkadaşlarının durumu iyi. Sahte içki içmesinler. Bile bile zehir yani. Bile bile tüketmeleri bana mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Başakşehir İkitelli de de bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Pazartesi günü içki içen Türkmenistan uyruklu Agacan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı ve ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Başimov'da hayatını kaybetti. 2 cenazede Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken ilk bulgularda 2 kişinin de sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

'İSTANBUL'DA KAÇAK İÇKİ VE SAHTE ALKOL KULLANIMINDAN 2024 YILINDA 110 KİŞİ ZEHİRLENMİŞ'

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişi zehirlenmiş, bu kişilerden 48'i hayatını kaybetmiştir. Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerimizin yaptığı uygulamalar aralıksız devam etmektedir. Ancak bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediği de ortadadır. İstanbul Valiliği olarak, bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Bu kapsamda; 10.10.2024 tarihinde çıkarılan Valilik Genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak, 10.01.2025 tarihinde yayımladığımız genelgeyle; Kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülkî İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticileri, genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olup, aksi durumların tespiti durumunda ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul\'da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü
Kaynak: DHA

Türkmenistan, Başakşehir, Sahte İçki, İkitelli, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika

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