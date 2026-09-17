İstanbul'da spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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İstanbul'da spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun resen başlattığı soruşturmada, sermaye piyasası araçlarında yatırımcıyı korku ve paniğe sevk edebilecek paylaşım yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi. İstanbul 1.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi. Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSosyal Medya3. SayfaİstanbulMedyaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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