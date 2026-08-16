İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 12 Ağustos 2026 tarihinde Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi'nde bir sokak üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) isimli 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, Y.B.'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında, yakalanan şüphelilerin Kadıköy ilçesinde bulunan bir iş yerine yönelik eylem gerçekleştirecekleri yönünde bilgi elde edildi. Şüphelilere talimat verdiği belirlenen M.B. (35) isimli şahsın ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Esenyurt ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Esenyurt'ta aranan şahsın yakalanmasına yönelik Özel Harekat unsurlarının da katılımıyla operasyon düzenlendi. M.B., 13 Ağustos 2026 tarihinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten öldürme, suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından 15 Ağustos 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.