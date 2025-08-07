İstanbul\'da Taksi Şoförlerinden Yolcu Seçme Aksiyonu

İstanbul Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde taksi şoförlerinin yolcu seçtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Farklı yönlere gitmek isteyen sürücüler güzergah uymadığı gerekçesiyle yolcuları araçlarına almadı.

Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde yaşanan üç ayrı taksi olayı vatandaşların tepkisine neden oldu. Fatih Yenikapı'da bir yolcu, Güngören'e gitmek için 34 TFM 77 plakalı taksiye binmek istedi. Ancak iddiaya göre, taksi şoförü yalnızca Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün "Karşıya gidin binin" dediği görüldü.

"Karşıya gidiyorum ben"

Bahçelievler Şirinevler'de ise benzer bir olay yaşandı. İddiaya göre, kucağında bebek taşıyan bir kadın, 34 THR 76 plakalı taksiye binmek istedi. Ancak taksi şoförü kadını araca almadı. Kadının neden alınmadığını soran kişiye sürücü, "Karşıya gidiyorum ben" yanıtını verdi. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"2. köprüden gidersem alırım"

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre Kadıköy'e gitmek isteyen bir yolcu, Sarıyer istikametindeki bir taksiye binmek istedi. Ancak taksi şoförü yalnızca 2. köprü güzergahını kullanması halinde yolculuğu kabul edeceğini söyledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde taksicinin, "Sadece 2. köprüden gidersem alırım, trafikte bekleyemem" dediği duyuldu. - İSTANBUL