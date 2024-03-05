İstanbul'da taksi sürücüsü, otobanda iki genci indirmek istedi

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İstanbul'da iki genci otobanda araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü yakalandı

Sürücüye toplam 5 bin 331 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'dan taksimetrenin açılmaması üzerine çıkan tartışmada araçtaki iki genci, otobanın ortasında araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü yakalandı. Sürücüye toplamda 5 bin 331 TL idari para cezası uygulandı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki genç, gece saatlerinde bir taksiye binmiş iddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye bildirmişti. Çıkan tartışmada taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, "Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor" demiş, yolcular ise yaşananlara, "Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin" sözleriyle tepki göstermişti. Taksi sürücüsü önce, "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek gençleri indirmek istemiş, sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, "Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar" sözleriyle yola devam etmişti. Gençler ise, "Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?" diyerek taksi sürücüsüne tepki göstermişti.

Sürücüye toplam 5 bin 331 TL idari para cezası uygulandı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmalarda; 22 Şubat'ta Tem Güney Yol Kavacık mevkiinde taksimetre açmadan yolcularla tartışarak seyreden 34 TBK 46 plakalı ticari taksi sürücüsünün U.Ö olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan U.Ö'ye taksimetre açmamaktan 3 bin 135 TL, cep telefonunu ele alarak araç kullanmaktan bin 506 TL, emniyet kemeri takmamaktan 690 TL, olmak üzere toplamda 5 bin 331 TL idari para cezası uygulandı.