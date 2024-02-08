İstanbul'da takside "taciz" tartışması yaşanmıştı: Şoför o anları anlattı
"O kadar yol gittim, emek verdim. Karşılığı iftira olarak geldi"
"Burada kamera var, devlet var, kimseye iftira atamazsın. Kimsenin parasını çalamazsın"
İSTANBUL - Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden ve yaklaşık bin lira taksi ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu ile arasında "taciz" tartışması çıkan şoför Serhat Dizgin o anları anlattı. Kadının alkollü olabileceğini söyleyen Dizgin, "780 civarında ücreti vardı. O kadar yol gittim, emek verdim. Karşılığı iftira olarak geldi" dedi.
İddiaya göre, geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde Şişli'den taksiye binen kadın müşteri Sultanbeyli'ye gitmek istemişti. Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödememişti. Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istemişti. Taraflar arasında tartışma çıkmıştı.
Kadın "beni elledin" diyerek iftira atmıştı
Araçtan inen kadın, "beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söylemişti. Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek kadına tepki göstermişti. Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansımıştı.
"O kadar yol gittim, emek verdim. Karşılığı iftira olarak geldi"
Taksici Serhat Dizgin o anları anlattı. Dizgin, "Kadını taksiye aldım, yolda gidiyordum. 'Gebze'ye gideceğim' dedi. Beni çok gezdirdi. 'Gidelim alkol alalım, alkol içmem lazım' falan dedi. Bende alkol içmenin arabada yasak olduğunu söyledim. Gebze'ye giderken, Sultanbeyli'ye dönmek istedi. Sultanbeyli'ye girdik, oraya girmemizle arabayı tekmeledi. Onu taciz ettiğimi söyledi, 'ırgat' dedi. Arabanın kapısını birden açtı, bağırdı. Taksicilere bir nefreti varmış. 'Hepiniz ırgatsınız' dedi. Sonra arabadan indi, 'beni elledin, taciz ettin' dedi. Ben den kameramı açtım, arabanın içinde de kameranın olduğunu belirttim. Para için böyle iftara atmasına gerek olmadığını söyledim. Zaten gerekli her şeyin kayıtlı olduğunu söyledim. Bu şekilde paramı çaldığını söyledim. Bu bildiğin hırsızlık. O kadar yol gittim, emek verdim. Karşılığı iftira olarak geldi. Bir şoka uğradım, afalladım. 10 saniye düşündüm, ne oluyor dedim. Allah'tan kamera var, o yüzden içim rahatladı. Kamera olmasa her gün böyle insanlarla uğraşacaktım" dedi.
"Burada kamera var, devlet var, kimseye iftira atamazsın. Kimsenin parasını çalamazsın"
Kadının sarhoş olabileceğini söyleyen Dizgin, "Kafası güzel olmasa, böyle hareketler yapmazdı. Uyuşturucu bulmamı istedi, bulamayacağımı söyledim. Memleketten yeni geldim, çalışıyorum. Taksicilerin uyuşturucu bulduğunu söyledi. Taksicilerin hiçbirinin yapmadığını söyledim. Sonra korsanı aradı, 'bu taksici işi çözemiyor, gel beni buradan götür' dedi. Ondan başka bir şey istemedi. Gelip götürmesini söyledi. Adam da ona' gece gece ben senle uğraşamam' dedi. Yüzüne kapattı. Çok alkollüydü, ayakta duramıyordu. 780 civarında ücreti vardı. Anneme, bacıma küfür etti. Anneme küfür ettiği için ben bunu yayınladım. Yoksa üstünü kapatırdım. Anama, bacıma küfür edince bir de üstüne iftira atınca, paramı çalınca ağırıma gitti. Bu çeksin ki diğerleri böyle yapmasın. Taksicilere önyargı var. Polis bunu gösterebilir. Burada kamera var, devlet var, kimseye iftira atamazsın. Kimsenin parasını çalamazsın. Bu kadar yol gidip, parasını çalıp, küfür edemezsin. Kim olursa olsun dedim, en çok canımı alabilirler. Bana 'ben sana burada ekmek yedirmem, arabanı da bağlarım. İsmini de verdim, plakayı da çektim' dedi".
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