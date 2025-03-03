İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Sürücü tırı yol kenarına park ederken, kısa sürede alevlerin sardığı tır küle döndü.
Olay, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek park etti. Sürücünün müdahalesine rağmen yangın kısa sürede tüm tırı sardı. Alevlere teslim olan araç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Tır Yangını - Son Dakika
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