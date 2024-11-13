İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yağışla Yüzde 90'a Ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yağışla Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da mesai sonrası başlayan yağış, trafik yoğunluğunu yüzde 90'a kadar yükseltti.

13.11.2024 20:44
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İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a yaklaştı

İSTANBUL - İstanbul'da, mesai bitiminde yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a yaklaştı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda haftanın üçüncü gününde mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik daha da yoğunlaştı. D-100 karayolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu yönüne trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların zaman zaman durduğu görüldü. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 80'nin üzerinde olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yağışla Yüzde 90'a Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yağışla Yüzde 90'a Ulaştı - Son Dakika
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