İstanbul\'da Turistlere Hırsızlık Çetesi

İstanbul'da bazı ticari taksi şoförleri ve şoförlerle birlikte hareket eden bazı kişilerin, turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle alıp cüzdanlarından bir miktar çaldıktan sonra araçtan aşağıya indirdikleri tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, suç örgütünün iş bölümü içerisinde eylemlerini gerçekleştirdiği, çaldıkları paraları kodlayarak 'yeşil' için 'dolar', 'kırmızı' için 'euro' kelimesini kullandıkları belirlendi. İddianamede, örgüt lideri ve yöneticilerinin 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da 2024'de beri bazı ticari taksi şoförleri ve şoförlerle birlikte hareket eden bazı kişilerin, turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle alıp cüzdanlarından bir miktar çaldıktan sonra araçtan aşağıya indirdikleri tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 35 kişi 'müşteki', 36 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İhbar veya şikayet edilen kişilerin hep aynı kişiler olduğu fark edildi

Hazırlanan iddianamede, Şişli'nin Halaskar Gazi Caddesi üzeri, Beyoğlu'nun Taksim meydanı çevresi, Dolmabahçe Kabataş Deniz otobüs durağı civarı, Fatih'in Sirkeci Deniz otobüsleri civarı, Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önü ve Bakırköy'de bulunan bir fuar alanının bulunduğu bölgelerde Türkiye'ye gelen turistlere yönelik 'hırsızlık' eylemlerinin tespit edildiği, ihbar edilen şüphelilerin hep aynı kişiler olduğu ve eylemin süreklilik halinde işlendiği ve şüphelilerin bir suç örgütü kapsamında bir araya geldikleri ve eylemleri gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle alıp içerisinden bir miktarını çaldıkları belirtildi

Şüphelilerin eylemlerinde ticari taksi veya korsan taksilerde tırnakçılık yolu ile yankesicilik yaptıklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, yabancı uyruklu şahıslara gidecekleri yeri sorarak 'taksi veya araç lazım mı' diye durak çevresinde bekleyen kendi ticari veya korsan taksi araçlarına yönlendirdikleri, müştekiler taksiye bindikten sonra parayı peşin alıp paranın geçersiz olduğu bahanesiyle başka para vermesi gerektiği söyledikleri, müştekilerin cüzdanından çıkardıkları paraları alarak kontrol etmek amacıyla bakarken içerisinden paranın bir miktarını avuç için saklayarak çaldıkları, sonrasında ise parayı eksik bir şekilde müştekiye verip araçtan indirdikleri aktarıldı.

Çaldıkları paraları kodladılar: 'yeşil' için Dolar, 'kırmızı' için Euro kelimesini kullandılar

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları, iş bölüşümü yaparak suç işledikleri, örgüte şüpheli Saffet Ülker'in liderlik ettiği, ticari araçlarda delil bırakmamak için araç içi kameranın devre dışı nasıl bırakılacağı ile ilgili, araç teminini sağlayan şüpheli Ülker tarafından, örgüt üyelerinin bilgilendirildiği, örgüt üyelerinin mıntıka polis merkezine müracaat edilmemesi için müştekileri, yine şüpheli ticari araç vasıtasıyla farklı bölgelere götürülerek müracaatta bulunulmasının engellendiği, ayrıca örgüt içerisinde çalınan para için 'yeşil' tabiri ile doları, 'kırmızı' tabiri euro parasını kodladıkları kaydedildi.

Tutuklanan örgüt üyelerine örgüt lideri tarafından maddi yardım yapıldığı aktarıldı

Örgütün müştekilerden tahmini olarak günlük 200 bin lira suç geliri elde ettiklerinin belirtildiği iddianamede, örgüt üyelerinin çalınan parayı pay ettikleri ve genelde havale yolu ile birbirlerine aktardıkları, örgüt üyelerinin ekseriya ticari araç kullanmaktan men edilen şahıslar ve bu suçlardan sabıkalı olan şahıslar oldukları, tutuklanan örgüt üyelerine örgüt lideri tarafından maddi yardım yapıldığı, olayı gerçekleştiren örgüt üyesi yerine, olay ile alakasız kişilerin, olay yerine veya emniyete gittikleri belirtildi. Şüphelilerin liderliğini Saffet Ülker'in, yöneticilikleri Serkan Köse, Fatih Yazıcı, Feyzullah Önen ve Cüneyt Aktaş'ın yaptığı suç örgütüne üye olduğu ve örgüt bünyesinde hırsızlık suçlarını gerçekleştirdikleri ve şüphelilerin hırsızlık olayını bir organizasyon ve iş bölümü içerisinde gerçekleştirdikleri ifade edildi.

4 şüpheliye 18'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Saffet Ülker, Cüneyt Aktaş, Fatih Yazıcı ve Feyzullah Önen'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçlarından toplamda 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

32 şüpheliye 14'er yıla kadar hapis talebi

Diğer 32 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçlarından toplamda 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL