İstanbul'da düzenlenen operasyonla uluslararası suçlular yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da düzenlenen operasyonla uluslararası suçlular yakalandı

İstanbul\'da düzenlenen operasyonla uluslararası suçlular yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-23' Operasyonuyla, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu. Baisaov, 'Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık' suçundan, Rakhishov ise 'Dolandırıcılık' suçundan aranıyordu.

29.03.2024 07:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol kırmızı bülteniyle 'Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık' suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve 'Dolandırıcılık' suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla yakalandı"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" Operasyonu sonucu İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu.- İSTANBUL

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen operasyonla uluslararası suçlular yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin Polisi 180 Milyon TL Dolandırıcılık Çetesini Çökertti
    08:50 Mersin Polisi 180 Milyon TL Dolandırıcılık Çetesini Çökertti

    Mersin polisi, bilinen alışveriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaparak 180 milyon lira haksız kazanç elde eden çeteyi çökertti. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Haksız kazanç elde eden şahısların paraları aklamak için döviz ve altına çevirdiğine ait görüntüler de operasyon kapsamında ele geçirilmişti.

  • İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-11' Operasyonlarında 70 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
    08:48 İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-11' Operasyonlarında 70 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen 'Kıskaç-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların aziz milletin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

  • İzmir'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 112 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
    08:44 İzmir'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 112 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

    İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bornova ilçesindeki bir evde yapılan aramada 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarı İzmir'de rekor yakalama olarak kaydedildi. Evde yapılan incelemede, neredeyse her odada metamfetamin üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • Küçükçekmece'de fabrika yangını
    08:20 Küçükçekmece'de fabrika yangını

    Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre içeride mahsur kalan işçiler olabilir. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

  • Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
    08:20 Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı

    Erkan Petekkaya'nın hayatını kaybeden babası Akın Petekkaya, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Saruhan Hünel ise aracığıyla kalabalık içindeki bir kişiye çarptı.

  • İzmir'de Kız Çocuğunu Taciz Eden Şüpheli Yakalandı
    08:15 İzmir'de Kız Çocuğunu Taciz Eden Şüpheli Yakalandı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı. Ailenin suç duyurusu üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bayraklı ilçesinde yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Bakan Yerlikaya: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı
    08:06 Bakan Yerlikaya: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

  • İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla uluslararası suçlular yakalandı
    08:04 İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla uluslararası suçlular yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un yakalandığını açıkladı. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

  • Küçükçekmece'de fabrika yangını
    08:02 Küçükçekmece'de fabrika yangını

    Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre halı üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

  • Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı
    07:46 Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı

    Ankara'da bir taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü keserek saldırmaya çalıştı. Libya uyruklu otomobil sürücüsüne saldırı girişiminde bulunan taksici cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


08:05 İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul’da yakalandı İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı
07:38 Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
07:00 Küçükçekmece’de fabrika yangını Mahsur kalan işçiler var Küçükçekmece'de fabrika yangını! Mahsur kalan işçiler var
03:15 İsrail, Suriye’nin Halep ilindeki havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye'nin Halep ilindeki havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
08:20 Erkan Petekkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
07:46 Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı
07:43 Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı
00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 08:54:26. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonla uluslararası suçlular yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement