İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Alı İstanbul'da yapılan 'KARTEL-4' operasyonuyla yakalandı." - ANKARA