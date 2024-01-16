İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Alı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen 'KARTEL-4' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
16.01.2024 - 08:17,
Güncelleme: 08:21
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Alı İstanbul'da yapılan 'KARTEL-4' operasyonuyla yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İHA
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