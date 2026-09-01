İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, 333 gram skunk ve 2 silah ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, 333 gram skunk ve 2 silah ele geçirildi

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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Beyoğlu merkezli eş zamanlı baskınlarda 333 gram skunk, pres makinesi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 333 gram skunk, uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ile şüphelilerin "zula" olarak kullandıkları belirlenen 9 adrese yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 23 parça halinde toplam yaklaşık 333 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 pres makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 adet 9x19 çapında fişek ile 1 pompalı tüfek bulundu.

Soruşturma kapsamında işlemlerin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Beyoğlu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, 333 gram skunk ve 2 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, 333 gram skunk ve 2 silah ele geçirildi - Son Dakika
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