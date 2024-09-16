İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.8 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.8 Milyon Hap Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

İstanbul'da 4 ay süren bir operasyonda 3.8 milyon uyuşturucu hap ve 19 şüpheli yakalandı.

16.09.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekiplerince 4 ay süren takip sonucunda düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, ülke çapında faaliyet gösteren ve sentetik ecza üretimi yapan bir suç ağını takibe aldı. Yaklaşık 4 aydır yürütülen soruşturmada, suç ağının Zeytinburnu ilçesinde bulunan imalathanesinde üretilen hapların, başka illere nakledileceği belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün nakliye için kullanılan araca yönelik düzenlenen operasyonda 750 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonun devamında uyuşturucu çetesine ait imalathanelere peş peşe baskın düzenlendi. Cumartesi günü özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütünün lideri M.Ş.D.'nin de bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 14 hap basma ve paketleme makinası, makinalara ait çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 3 milyon 815 bin sentetik ecza, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 25 mermi, bir kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 mermi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 19 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu uyuşturucu çetesine yönelik 4 Mayıs 2024 tarihinde de operasyon düzenlenmiş, o tarihlerde yapılan ara operasyonda, çete tarafından piyasaya sürülmeye hazır 365 bin sentetik ecza hap ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.8 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:55:07. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.8 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement