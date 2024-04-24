İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet alan gelir uzmanı ve memur tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet alan gelir uzmanı ve memur tutuklandı

İstanbul'da vergi borcu nedeniyle tehdit ettiği kişiden rüşvet istediği öne sürülen vergi dairesinde görevli gelir uzmanı ve icra memuru, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, mahkemece cezaevine gönderildi.

24.04.2024 19:18  Güncelleme: 19:57
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İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet alan gelir uzmanı ve memur tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da vergi borcu nedeniyle tehdit ettiği kişiden rüşvet istediği öne sürülen vergi dairesinde görevli gelir uzmanı ve icra memuru, para aldıkları sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Rüşvet aldıkları o anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan gelir uzmanı ve memur çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiye, gittiği vergi dairesinde borcuna karşı bazı memurlar rüşvet karşılığında borçlarının erteleneceği teklif edildi. Bunun üzerine vergi borcu olan kişi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek vergi Dairesi'nde görevli vergi uzmanı ile icra memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Vergi borcu olan şahıs, vergi dairesinde çalışan ve kendisini arayan vergi uzmanı ile icra memurunun, borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulacağını ancak bir miktar para karşılığında bu kararı ileri bir tarihe erteleyebileceklerini söyleyerek kendisinden rüşvet istendiğini iddia etti. Bunun üzerine rüşvet iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin mağdur kişiyi telefon ile arayarak 20 bin lira karşılığında banka hesabına bloke konulmayacağını ve mağdur kişinin bu parayı verdikten sonra şüphelilerin mağdur şahıstan tekrar 40 bin lira para istedikleri tespit edildi.

Olayla ilgili şüphelilerin, 5 Nisan'da mağdurun Esenyurt'taki iş yerine giderek paraları elden teslim aldığını öğrenen ekipler, şüphelileri yakalamak için iş yerine gitti. Polisle iş birliği yapan mağdur, seri numaraları belli olan paraları şüphelilere ödedi. Şüpheliler parayı aldıktan sonra araçlarıyla adresten ayrıldı. Bu sırada takipte olan polis ekipleri, şüphelilerin aracını durdurarak Gelir uzmanı ve memurunu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 2 adet cep telefonu, seri numaraları daha önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, 1 sarı zarf ile lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gelir uzmanı ve memur çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet alan gelir uzmanı ve memur tutuklandı - Son Dakika

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