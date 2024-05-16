İstanbul'da Yakalanan Terör Örgütü Üyeleri Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Yakalanan Terör Örgütü Üyeleri Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı

İstanbul\'da Yakalanan Terör Örgütü Üyeleri Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen şüpheliler, Kocaeli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi.

16.05.2024 16:15
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Silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanırken, ifadeleri sonrasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 şüpheliye yönelik 13 Mayıs tarihinde İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli Kocaeli'ye getirildi. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yakalanan Terör Örgütü Üyeleri Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yakalanan Terör Örgütü Üyeleri Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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