İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine para yatırmaya aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı, yasadışı bahis sitelerine para yatırmaya aracılık eden şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon için harekete geçen polis, Esenyurt, Beyoğlu, Esenler, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinde 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3'ü çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca, 4 adet banka kartı, 4 adet hard disk, 10 adet bilgisayar ve yasadışı bahis için kullanılan panel sistemi, 18 adet telefon ve 21 adet sim kart ele geçirildi. - İSTANBUL