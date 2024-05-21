İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 269 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 269 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da suç örgütlerine ve sokak çetelerine silah üretenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda atölyelerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 269 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silahlar incelenerek yasadışı silah imalathanelerine ulaşıldı ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

21.05.2024 20:17
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İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 269 tabanca ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da suç örgütlerine ve sokak çetelerine silah üretenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda atölyelerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 269 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç örgütlerine ve sokak çetelerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen silahlardan yola çıkarak yasadışı silah imalathanelerine ulaştı. Operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız tabancaların izini süren polis, şüphelilerin ifadesinde tabanca teminine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, silah üreten ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mayıs ayı içinde Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. Farklı imalat firması adıyla faaliyet yürüten adreslere ve silah sevkiyatı yapılan seyir halindeki bir otomobile düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Kaçak silah atölyelerinde ve araçta gerçekleştirilen aramalarda, satışa hazır kutuları içerisinde 269 tabanca ve bu silahlara ait 269 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan silah imalatçıları emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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