İstanbul'da yol çalışması yapan işçilere çarpan sürücüye 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İstanbul'da yol çalışması yapan işçilere çarpan sürücüye 10 yıl hapis cezası

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yol çalışması yapan 4 işçinin arasına dalarak ölümlerine neden olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12.07.2024 10:30
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde yol çalışması yapan 4 işçinin arasına dalarak ölümlerine neden olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda 24 Mayıs 2023 tarihinde gece saat 00.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen mimar Atilla Mert Çukacı (29), aşırı hızla seyrettiği aracıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarpmıştı. Kazada Sinan Demirok (42), Mehmet Alptekin (40), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) hayatını kaybetmiş, sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralanmıştı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen Çukacı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çukacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Atilla Mert Çukacı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Çukacı, beraatını ve tahliyesini talep etti. Müşteki avukatı Necip Kılıç ise sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Atilla Mert Çukacı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yol çalışması yapan işçilere çarpan sürücüye 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

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