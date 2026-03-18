İstanbul'da Yol Verme Kavgası Büyüdü

18.03.2026 19:22
Küçükçekmece'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü, bir kişi darbedildi ve kaza yaşandı.

İstanbul Küçükçekmece'de, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Araçlarını yol ortasında bırakan 4 kişi, bir kişiyi önce yumrukla ardından tekmeyle darbetti. O sırada araçların yol ortasına bırakılması nedeniyle gelen tır, bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Marmaray istasyonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce, taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi tartıştığı sürücüyü önce darbettiler, ardından yol ortasında yere yatırıp tekmeyle vurmaya başladılar. Kavgayı diğer sürücüler ayırmaya çalıştı.

Bu sırada kavga eden 4 kişiden 2'si, yoldan geçen tır sürücüyle de tartışarak, camını yumrukladı. Hızlı uzaklaşmak isteyen tır, panelvan araca çarptı. Ortalığın birbirine girdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Şiddet, Olay

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 18.03.2026 19:34:47.
