İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da zehir tacirlerine "Narkoçelik-5" operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İSTANBUL İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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