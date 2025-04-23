6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti - Son Dakika
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3.Sayfa

6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti

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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem anı CNN Türk canlı yayınına böyle yansıdı. Görüntülerde spiker Meltem Bozbeyoğlu'nun "Çok şiddetli bir deprem oluyor" şeklinde feryat ettiği görüldü.

23.04.2025 13:17
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İstanbul Silivri açıkları peş peşe depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Artçı depremler devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ DEPREM

Artçılar devam ederken 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem anı CNN Türk canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde Spikeri Meltem Bozbeyoğlu'nun canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım" şeklinde feryat ettiği duyuldu. Şiddetli sarsıntı anlarında kameraların da sarsıldığı görüldü.

6.2\'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti
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Son Dakika 3.Sayfa 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • muhsin Şahin:
    Yusuf Yusuf... 20 39 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    diyene bak..önce sen kendine bak..korkudan ödün patlayacak..botokslarım yarıda kaldı diye..ölüm herkesin kapısını birgün çalaçak... 15 22 Yanıtla
  • Emrah Kacar:
    Canı ne kadar tatlı bu süslü zenginlerin 8 25 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yetis yaaa Rabbimiz Tayyip d3meliydiniz 5 24 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Putperestlik almış başına gidiyor s almış başına gidiyor zina almış başına gidiyor filistin'deki mağdurlar her gün bomba atılıyor daha kuvvetlisi olacak daha kötüsü olacak zerre kadar yüreğinde iman olanlar kurtulur inşallah 20 8 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Allah beterinden korusun. Demek ki insanoğlu doğa olaylarına karşı her zaman savunmasızdır. Çünkü doğaya aykırı bir yaşam seçen insanoğlunun bu durumlarla karşılaşma ihtimali her geçen gün artmaktadır. 19 1 Yanıtla
  • Semih Yetkin:
    Depremcik diyelim 7.0 ve üzeri depremler deprem sayılmaz 2 7 Yanıtla
  • nurullah sari:
    Canım yaa hemen annesini düşünmüş.Allah razı olsun. insanlar böyle zamanlarda korkudan kendi canını düşünüyor.Örnek: yanan bolu grand otel sahipleri :( 3 0 Yanıtla
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