İstanbul'dan 196 Hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı - Son Dakika
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İstanbul'dan 196 Hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı

İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek olan 196 kişiden oluşan ilk hac kafilesi dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adayları ve aileleri duygusal anlar yaşarken, kutsal topraklara gitmenin hayalini kurduklarını belirten hacı adayları heyecanlıydı.

09.05.2024 18:40
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İstanbul'dan 196 Hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla 96 kişiden oluşan hac kafilesi kutsal topraklara gitmek içi İstanbul Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek olan ve 196 kişiden oluşan ilk hac kafilesi yola çıktı. Hacı adayları için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Hac kafilesinin hareketi öncesi İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'ndeki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Remzi Bircan katıldı. Hacı adayları uğurlama töreninde bir konuşma Bircan, "Allah'ın misafirleri, Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolculuğu mübarek eylesin. Rabbim her biriniz yapmış olduğunuz ve yapacağınız ibadetleri mübarek ve kabul eylesin. Bu son derece müstesna bir yolculuk. İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Mersin'e ve ülkemizin değişik illerinden yapılan bir yolculuk değildir. Bu ömrümüzün yolculuğudur, hayatımızın yolculuğudur. Ömrün ibadete olan hac yolculuğudur. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yurt dışına yapmış olduğu en büyük organizasyondan bahsediyorum. 85 bin hacı adayının bir gecede otellerinden alınıp Arafat'a çıkarılması,oradan müzdelife'ye ve bir gecede otellerinden alınıp Mina'ya, Mina'dan şeytan taşlamaya götürülmesi gerçekten zordur. Rabbim yolculuğunuzu mübarek eylesin"diye konuştu. Hac ibadeti için kutsal topraklara giden hacı adaylarının aileleri ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Kutsal topraklara gitmenin yıllardır hayalini kurduğunu belirten Gülşah Çetinkaya, "Bu anı yaşamak için 8 sene bekledim. Uçuyorum sanki. Allah razı olsun diyanetten. Orada her şeyi merak ediyorum" dedi. Rabia Turhan ise, " Biz hac kurasına eşim ile beraber yazıldık ama eşimi kaybettim. Biraz buruk gidiyorum. 13 yıl üzerine çıktı ama yine de mutluyum. Herkese dua edeceğim, Allah herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan 196 Hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı - Son Dakika

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