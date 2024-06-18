İstanbul'dan gelen genç Batman Çayı'nda hayatını kaybetti

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Bayram ziyareti için İstanbul'dan gelen genç, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan bayram ziyareti için Batman'ın Kozluk ilçesine gelen Vedat İnalcan, serinlemek için girdiği çayda bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İnalcan'ı sudan çıkartıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. İnalcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BATMAN