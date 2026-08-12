İstanbul\'dan Sakarya\'ya Uyuşturucu Sevkiyatı Durduruldu

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen iki kişi, otoyol gişelerinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. İki şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamda ekipler, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan Z.T. (33) ve S.K. (33) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurularak operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda 57 kutu halinde toplam 3 bin 147 adet sentetik ecza ile 640 adet ekstazi maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.T. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.