İstanbul'dan Samsun'a getirilen 83 bin 440 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'dan Samsun'a getirilen 83 bin 440 sentetik ecza ele geçirildi

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İstanbul'dan 2 araçla Samsun'a getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza, Samsun polisinin takibi sonucu ele geçirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan ekipler, araçlarda yapılan aramalarda koliler içinde 83 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 12:08
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İstanbul'dan Samsun'a getirilen 83 bin 440 sentetik ecza ele geçirildi

SAMSUN - İstanbul'dan 2 araçla Samsun'a getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza, Samsun polisinin takibi sonucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 aracı teknik ve fiziki takip sonucu Havza ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda koliler içinde 83 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri F.K.ve Ş.K.gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan Samsun'a getirilen 83 bin 440 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan Samsun'a getirilen 83 bin 440 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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