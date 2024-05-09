İstanbul Emniyeti, Kaçak Ayakkabı Operasyonuyla 2 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti, Kaçak Ayakkabı Operasyonuyla 2 Şüpheliyi Yakaladı

İstanbul Emniyeti, Kaçak Ayakkabı Operasyonuyla 2 Şüpheliyi Yakaladı

İstanbul Emniyeti, ünlü markalara ait ayakkabıları Türkiye'ye kaçak yollarla getirip satmaya çalışan 2 şüpheliyi Eyüpsultan'da bir depoda yakaladı. Operasyonda piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce çift ayakkabı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

09.05.2024 10:59
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İstanbul Emniyeti, ünlü markalara ait ayakkabıları Türkiye'ye kaçak yollarla getirip satmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Eyüpsultan'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce çift ayakkabı ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Takip sonrası Eyüpsultan'da belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 84 bin 864 çift kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken el konulan binlerce çift ayakkabı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Emniyeti, Kaçak Ayakkabı Operasyonuyla 2 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika

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