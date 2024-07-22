İstanbul Esenyurt'ta Çocuğa Araba Çarptı: Kaza Anları Kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta caddeden karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuğun çenesinde ve vücudunda kırıklar oluşurken, kaza anları kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmek isteyen küçük bir çocuk, gelen arabayı fark etmeyerek yola atladı. O sırada seyir halindeki aracın çarptığı çocuk metrelerce asfalta sürüklendi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar koşarak çocuğa yardım ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun çene ve vücudunda kırıklar oluşurken, sürüklenmeden kaynaklı yüzünde yaralanmalar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen çocuğun kaza anları ise çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuk yerde sürüklendi"

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Abdülkadir Korkmaz, "Kaza yapan komşumuzun çocuğu. Caddeden kepçe geçiyordu. Büyük ihtimalle sesinden dolayı dikkati dağıldı, ben çalışıyordum ben bile birkaç defa dönüp baktım. Daha sonra soluna bakmadan yola çıktı ve o sırada caddede seyir halindeki araç çarptı. Allahtan araç çok hızlı değildi. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklendi. Çok şükür ağır şekilde yaralanmadı. Yüzünde ve vücudunda kırıklar var ama durumun iyi olduğunu öğrendim" dedi.

"Çenesinde kırık vardı"

Kaza sonrasında çocuğa yardım eden esnaf Delil Keras, "Çocuk birden yola atladı, arabanın bir suçu yoktu. Biz gittiğimizde yerde yatıyordu. Hemen ambulansa ve polis ekiplerine haber verdik. Çocuğun çenesinde kırık vardı, oynatamıyordu. Bizde zarar görmesin diye hiçbir müdahalede bulunmadık. Ambulans gelince de hemen hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. - İSTANBUL