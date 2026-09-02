İstanbul Esenyurt'ta otopark yangınında 42 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta otopark yangınında 42 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Esenyurt\'ta otopark yangınında 42 kişi dumandan etkilendi
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında çıkan yangında, yoğun duman binayı sardı ve 42 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye ederken, etkilenenlerden 27'si hastanelere kaldırıldı; otoparktaki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binayı sardı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 42 kişi dumandan etkilendi. Baba ve oğlunun, camın önüne çıkarak kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktaki bir araçtan yükselen dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler

Öte yandan, baba ve oğlun yangından kurtulmak için camın önüne çıktığı ve metrelerce yükseklikte kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı. Yüreklerin ağza geldiği anlar vatandaşların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangında otoparktaki iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgil inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Kurtarma, 3. Sayfa, Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta otopark yangınında 42 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta otopark yangınında 42 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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