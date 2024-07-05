İstanbul Eyüpsultan\'da İş Hanının Çatısında Yangın Çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da, 4 katlı iş hanının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı iş hanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede çatının büyük bir bölümünü sararken, yükselen dumanlar uzaktan da görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale etti. Ölü yada yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangın nedeniyle çatıda büyük hasar oluştu.

Öte yandan, çatının alev alev yandığı anlar ve dumanların uzaktan görüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangını duyduktan sonra hemen doğalgaz kapattıklarını söyleyen esnaf Ümran Acabe, "Arkadaş geçti buradan çatıda yangın olduğunu söyledi. Toplamda beş dakika kadar sürdü. Hemen doğalgazı kapattık, binadaki insanları uyandırdık yani binayı boşalttık. Zaten gözüktüğü gibi çatı tamamen yandı. Camii tarafından ateşin başladığı söyleniyor. Esnaf arkadaşlar bina sakinleri hepimiz burada bir mağduriyet yaşadık. Allah'tan tek sevindiğimiz nokta can kaybımızın olmaması" dedi. - İSTANBUL