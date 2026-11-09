İstanbul Eyüpsultan\'da jandarma operasyonunda 5 bin 15 sentetik hap ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'da jandarma operasyonunda 5 bin 15 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan'da bir işletmede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İşletmede yapılan aramada 5 bin 15 sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara ve 2 cep telefonu ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Eyüpsultan'da bir işletmeye yapılan operasyonda 5 bin 15 adet sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Eyüpsultan ilçesinde bir işletmede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İşletmeye operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında işletmede yapılan aramada 5 bin 15 adet sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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