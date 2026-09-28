İstanbul Eyüpsultan'da sağanakta cadde göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zorlandı

İstanbul Eyüpsultan'da sağanakta cadde göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı. Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde yol göle döndü; seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan'da yollar göle döndü.
İstanbul'da kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini artırdı. Eyüpsultan İslambey Caddesi üzerinde yol adeta göle döndü. Seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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