İstanbul Eyüpsultan'da sağanakta cadde göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zorlandı - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da sağanakta cadde göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zorlandı

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İstanbul'da akşam başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı. Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde yol göle döndü; seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan'da yollar göle döndü.

İstanbul'da kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini artırdı. Eyüpsultan İslambey Caddesi üzerinde yol adeta göle döndü. Seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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