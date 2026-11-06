İstanbul Fatih'te tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü, kadın öldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü, kadın öldü, şüpheli tutuklandı

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İstanbul Fatih\'te tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü, kadın öldü, şüpheli tutuklandı
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İstanbul Fatih'te 5 Kasım'da bir ikamette meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti. Alkolün etkisiyle yeniden tartıştıkları öğrenilen olayda gözaltına alınan 32 yaşındaki kadın şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Fatih'te bir ikamette meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen 32 yaşındaki kadın, polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Kasım'da Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bir kadını yaralı halde yerde yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alkolün etkisiyle tartıştılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen V.S. (32) isimli kadın şüpheli yakalandı. Olayda kullanılan bıçak da muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemede şüpheli ile hayatını kaybeden kadın arasında daha önceden tartışma yaşandığı, olay günü ise alkolün etkisiyle yeniden tartışmaya başladıkları ve olayın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen V.S., "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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