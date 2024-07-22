İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde Genç Kız Denize Düştü - Son Dakika
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İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde Genç Kız Denize Düştü

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaparken metrelerce yükseklikten denize düştü. Denizde seyir halinde olan bir tekne üstünden geçen genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesi bulunuyor. Olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğu araştırılıyor.

22.07.2024 09:59
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İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İntihar girişimi mi kaza mı olduğu araştırılıyor

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde Genç Kız Denize Düştü - Son Dakika

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